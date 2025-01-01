Два нови труса през десетина минути са регистрирани снощи в град Съндъргъ, в турския окръг Балъкесир, предадоха кореспондентите на БТА Нахиде Дениз и Айше Сали. По-рано вчера градът бе разтърсен от земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер.

По информация на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) в 19:52 ч. трус с магнутуд 4,4 по Рихтер е регистриран в района.

Преди това - в 19:37 ч., друг трус с магнитуд 4,1 е разлюлял същия район.

Все още няма информация за жертви и ранени.

След силното земетресение от 6,1 снощи в Балъкесир са регистрирани около 100 вторични труса.

Жители на Съндъргъ и други селища за втори пореден ден ще нощуват навън поради страх от нови земетресения.

По данни на турските медии много хора са разпънали палатки, а други са разстлали одеяла в парковете и градините.