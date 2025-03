Пожар е избухнал рано тази сутрин в хотел в турския ски курорт Улудаг край Бурса и е причинил смъртта на поне трима души, съобщава „Тюркийе тудей“.

Огънят бързо е обхванал сградата, въпреки че на мястото са били изпратени многобройни противопожарни екипи.

В резултат на пожара са загинали бившият национален състезател по ски Яхия Уста на 57 г., синът му Беркин Уста на 25 г., който също е турски национал по ски, както и съпругата на Яхия - Фикрийе Уста.

⚡BREAKING: People trapped as large fire engulfs hotel in Uludag area of Bursa, Turkey; at least 1 person dead. pic.twitter.com/dJkIjV3IBl