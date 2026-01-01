Русия се очаква да засили шпионската си дейност в Норвегия тази година, като все повече се фокусира върху арктическата част на страната и архипелага Свалбард, съобщи днес норвежката служба за вътрешна сигурност, цитирана от Ройтерс.

Норвегия, която е съюзник на Украйна и най-големият доставчик на газ по тръбопроводи за Европа, е все по-обезпокоена от това, че руските разузнавателни служби могат да се насочат към нейната енергийна инфраструктура – както физически, така и чрез кибератаки.

„Очакваме руските разузнавателни служби да увеличат дейността си в Норвегия през 2026 г., с продължаващ фокус върху военни цели и съвместни учения със съюзници, подкрепата на Норвегия за Украйна и операции в Северна Европа и Арктическия регион“, заяви службата в годишния си доклад за оценка на заплахите.

„Най-северните области и Свалбард представляват особен интерес и поради това са особено изложени на разузнавателна и влияеща дейност“, се добавя в доклада.

Норвегия, която е член на НАТО и споделя граница с Русия в Арктика, следи руската военна активност в Северния Атлантик и на Колския полуостров.

Миналия август службата за сигурност обвини хакери, свързани с Русия, за кибератака срещу водноелектрическа централа, при която за кратко е бил поет контрол над операциите ѝ, като заяви, че Москва се превръща във все по-опасна заплаха.

Руското посолство в Осло заяви, че подобни обвинения са „неоснователни и политически мотивирани“.

Службата за сигурност повтори предупреждението си за подобни рискове.

„Руското разузнаване може да види полза в извършването на саботажни операции срещу цели в Норвегия през 2026 г.“, заяви службата.

Най-вероятните цели са обекти и логистична инфраструктура, свързани с подкрепата за Украйна срещу нахлуването на Русия през 2022 г., но може да бъде засегната и цивилна инфраструктура, се добавя в доклада.