Руският опозиционен политик Лев Шлосберг от партията "Яблоко" е бил добавен към държавния списък с екстремисти, съобщи агенция ТАСС.

Включването в списъка води до значителни финансови ограничения: активите на Шлосберг ще бъдат замразени, той ще може да харчи само еквивалента на 111 евро на месец и вече няма да може да използва кредитни карти, съобщи ТАСС.

Опозиционното медийно издание "Медуза" съобщи, че изглежда Шлосберг е бил добавен в списъка въз основа на обвинения в дискредитиране на руската армия във връзка с текущи съдебни производства, тъй като не са посочени причини. Шлосберг е номер 18 598 в списъка.

Руската съдебна система от месеци предприема действия срещу опозиционния политик. Арестът му през лятото беше осъден на международно ниво, посочва ДПА.

В началото на ноември Шлосберг беше осъден на повече от 400 часа общественополезен труд за предполагаеми нарушения на изискванията за статута му на "чуждестранен агент".

"Яблоко", акроним от имената на основателите на партията, официално известна като Руската обединена демократична партия, означава също ябълка на руски език, обяснява ДПА.

Кремъл до голяма степен е заглушил критичните медии и опозицията. Откритата критика вече не е възможна в Русия и много противници на войната и критици на Кремъл са в изгнание.