Европейският съюз проявява силен интерес към Коридор 8. Той беше обявен за втория най-важен коридор за сигурност в НАТО, защото започва от Италия, минава през Дуръс, Тирана, Охридското езеро, Скопие, Деве баир, София, Бургас и Варна и завършва в Одеса. Коридорът е много важен в контекста на днешните глобални процеси. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта на Северна Македония Александър Николоски.

Николоски посочи пред „Курир“, че Коридор 10 е „най-дългият и най-значим европейски коридор“. Той започва от гръцкото пристанище Пирея и стига до Хелзинки.

„Те проявяват силен интерес към двата коридора. Ние имаме късмет, че двата паневропейски коридора се пресичат източно от Скопие, а третият европейски Коридор 4 минава успоредно на нас в България. Това ни дава уникално положение и се опитваме да го използваме. Искаме тази географска позиция да донесе икономически ползи и по-добър живот за гражданите“, подчерта вицепремиерът Николоски.