Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи новия си самолет Boeing 747-8 за Air Force One, който правителството на Катар е дарило на Съединените щати миналата година като „безусловен“ подарък.

БТА

Американските военновъздушни сили са завършили модификациите на луксозния широкофюзелажен самолет, чиято стойност се оценява на около 400 милиона долара (300 милиона британски лири), предава BBC.

„Този самолет беше превърнат в летящ Белия дом с ниво на лукс, каквото никой досега не е виждал“, заяви Тръмп по време на реч в Joint Base Andrews в петък.

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Американските военновъздушни сили съобщиха в официално изявление, че самолетът ще започне първоначални полети – своеобразен „финален изпит“, с който ще бъдат проверени всички извършени модификации, преди да започне да превозва президента.

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Сред направените промени са подобрения в областта на сигурността, комуникационните системи за изпълнение на мисии, логистичната поддръжка и внедряването на модерни технологии. От Военновъздушните сили допълват, че всички потенциални рискове, произтичащи от предишната експлоатация на самолета, са били „неутрализирани“.

Интериорът на самолета е претърпял минимални промени, докато външната му част е получила нова окраска в червено, бяло, синьо и златно.

През май 2025 г. кралското семейство на Катар дари луксозния Boeing 747-8 на Министерството на отбраната на САЩ, за да бъде включен във флота самолети, известен като Air Force One, който осигурява въздушния транспорт на американския президент.

Когато новината за подаръка стана публично известна миналата година, тя предизвика остри критики както от демократи, така и от републиканци, включително от някои съюзници на Тръмп. Критиците твърдяха, че приемането на толкова скъп подарък създава конфликт на интереси и може да противоречи на Конституцията на САЩ.

Въпреки че федералното законодателство позволява на американски държавни служители да приемат подаръци на стойност до 480 долара, Белият дом настоява, че приемането на самолета е законно. Освен това администрацията обеща самолетът да бъде дарен на президентската библиотека на Тръмп след края на мандата му.

„Когато видите изработката на този самолет, няма да повярвате“, каза Тръмп в речта си.

„Качеството на дървесината, качеството на материалите, качеството на двигателите – тези двигатели са най-добрите в света. Няма нищо подобно.“

„Това е наистина голяма чест“, добави президентът. „И искам да благодаря на емира на Катар.“

Преди включването на катарския самолет във флота, Air Force One разполагаше с два самолета 747-200B, които са в експлоатация от 1990 г. Според директора по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг единият от тези по-стари самолети вече е изведен от употреба.

Военновъздушните сили заявиха, че новият самолет ще се използва временно, докато Boeing достави двата отдавна обещани самолета VC-25B, предназначени за дългосрочното обновяване на флота Air Force One, чието производство се забавя значително.