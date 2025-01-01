Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху се яви днес в съд в Тел Авив за ново изслушване по започнало през 2020 г. дело срещу него по обвинения в корупция, предаде Франс прес.

Нетаняху влезе в съдебната зала усмихнат, с черен костюм и червена вратовръзка, като беше придружаван от няколко министри. Той обаче бе посрещнат от група демонстранти.

Вчера американският президент Доналд Тръмп предложи израелският парламент да помилва Нетаняху, срещу когота са повдигнати обвинения в корупция, измама и злоупотреба с доверие по три различни дела.

Израелският премиер се яви в съда и в контекста на освобождаването на заложниците, държани в ивицата Газа, в замяна на палестински затворници като част от споразумението за примирие, подкрепено от Вашингтон.

Бенямин Нетаняху и съпругата му Сара са обвинени в приемане на луксозни стоки на стойност повече от 260 000 долара, сред които цигари, бижута и шампанско от страна на милиардери в замяна на политически услуги.

По две други дела Нетаняху е обвинен за това, че е договорил по-изгодно отразяване на дейността си от две израелски медии.

Израелският премиер е винаги отричал да е извършвал каквото и да било противоправно деяние по време на съдебния процес и преди това, като повтаря безспирно, че е жертва на политическа конспирация, която цели да го свали от власт. Процесът беше отлаган няколко пъти от началото му през май 2020 г.

В качеството си на ръководител на "Ликуд" - най-голямата дясна израелска партия, Нетаняху държи рекорда за най-дълъг престой на премиерския пост в страната - около 18 години.

Законопроект за съдебна реформа, подкрепян от неговото правителство, смятано за едно от най-десните в израелската история, предизвика едно от най-големите протестни движения в Израел от основаването на страната през 1948 г. Той беше замразен от кабинета едва след атаката на ислямисткото движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г., с която започна войната в Газа.