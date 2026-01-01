Властите в Нова Зеландия са шокирани от новината, че диви патици се хранят с пиленца от вида путекетеке, или австралийски гребенест гмурец (Podiceps cristatus), обявен за "Птица на века", предаде ДПА.

Министерството на опазването на околната среда (МООС) съобщи, че загрижен гражданин е изпратил на рейнджърите снимки на три диви патици, които ядат наскоро излюпени пиленца до езерото Александрина, в центъра на Южния остров на Нова Зеландия.

Главният рейнджър по биоразнообразие на МООС Дийн Нелсън заяви, че служителите са били ужасени от снимките и много изненадани, тъй като зеленоглавите патици обикновено се хранят с растителна храна и от време на време с охлюви или насекоми по време на размножителния сезон.

"Веднага отидохме там и аз наблюдавах три зеленоглави патици, които активно претърсваха гнездата на путекетеке, за да видят дали има пиленца", каза Нелсън. "Възрастните путекетеке не са видели опасността, тъй като не възприемат патиците като заплаха."

Рейнджърът каза, че това поведение не е било известно досега на експертите от МООС, които се опасяват, че може да се разпространи.

"Имаше случай, цитиран в статия на учен от Кеймбриджския университет, в която се описва как група диви патици атакуват и изяждат пилетата на два вида обикновени птици в Румъния през 2017 г. В статията се твърди, че това е първият подобен случай в света и че патиците вероятно са търсили източник на протеини, преди да снесат яйца и да гнездят."

Министерството съобщи, че трите патици са били уловени и евтаназирани по хуманен начин.