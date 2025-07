Проливните дъждове, предизвикали наводнения в Тексас, взеха най-малко 24 жертви, а голям брой хора са в неизвестност, съобщиха агенциите.

⚠️Texas is going underwater — a month’s worth of rain fell in just a few hours



Rivers have burst their banks, and sudden flash floods have already claimed at least six lives .



“Life-threatening conditions! Stay off the roads,” the National Weather Service warned today 🌧️🌊. pic.twitter.com/7EBZCc91zy