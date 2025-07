Най-малко 6 души станаха жертва на стрелба на пазар в тайландската столица Банкок, предаде Ройтерс, като се позова на полицията. В тази бройка влиза и нападателят, който е самоубил, каза пред Ройтерс Чарин Гопата от полицейската служба в града.

Сред жертвите има четирима охранители на пазара за селскостопански продукти и местна храна, както и една жена, съобщи спешният медицински център "Ераван", който следи работата на болниците в Банкок.

"Полицията разследва самоличността на нападателя и мотивите му за атаката", добавиха органите на реда.

На видеозапис, разпространен от полицията, се вижда заподозрян с бяла шапка и раница на гърба, който върви през

паркинга на пазара.

