Най-малко 18 души загинаха, след като автобус с около 50 пътници падна в голяма река в централната част на Бангладеш, докато се качваше на ферибот, съобщиха днес местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.
Автобусът падна в река Падма вчера следобед в окръг Раджбари, на около 84 километра от столицата Дака, каза представителят на пожарната Деван Сохел Рана.
Автобусът е пътувал към столицата от югозападния окръг Кущия и превозвал хора, които се връщали на работа след мюсюлманския празник Ейд ал Фитр (Рамазан байрам).
Рана каза, че много от пътниците са се спасили с плуване, но други са останали заклещени.
The incident occurred at around 5:15 pm at Daulatdia Ghat No. 3, when the Dhaka-bound bus lost control while attempting to board a ferry and fell from a pontoon into the…
Спасителен кораб се включил в операцията снощи и е извадил автобуса, каза той, а спасителите работили през цялата нощ, за да извадят телата, като до тази сутринта са открити 18 загинали.
Силните течения и дъждовете са затруднили спасителните операции през нощта, каза Рана. Засега не е ясно дали все още има хора в неизвестност.
Сред загиналите има десет жени и две деца, съобщиха Пожарната служба и Службата за гражданска защита.