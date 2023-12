Група доброволци всяка година се включват в годишното коледно преброяване на птици. Те се събират в парка в Сиатъл и започват работата си преди зазоряване, за да не пропуснат нито една от тях, предава Voice of America (VOA).



Организирано от Националното дружество Audubon, годишното преброяване на птиците е граждански научен проект и обществено събитие. Доброволческите групи в САЩ са повече от 3000, те проучват градове и села в страната и винаги излизат рано сутрин, независимо от метеорологичните условия. Инициативата започва преди 124 години като опит да се противопостави на празничната традиция ловците да убиват птици. Сега повече от 70 000 доброволци "преследват" птиците, "въоръжени" с бинокли и дълъг списък от местни видове, които се надяват да видят в своята 24-километрова обиколка.



В Сиатъл пернатите животни имат много местообитания - парковете, влажни зони и градини. Доброволците споделят, че преброяването на птиците по едно и също време на годината има дава информация за промените в популацията, разпространението на определени видове, което е свързано и с изменението на климата.



Проучванията показват, че популациите в Северна Америка са намалели с почти 1/3 от 1970 г., Близо три милиарда птици са изчезнали поради различни фактори, включително пестициди, хищници и загуба на местообитания. Видовете, които могат да се възползват от хранилките поставени от хората, обикновено се справят по-добре, съобщава Voice of America (VOA).



Броят на колибритата в района на Сиатъл се е увеличил доста драстично през последните няколко десетилетия. Хана Бетенкорт, която е мениджър в Seattle Bird Connect Education, разказва че колибритата са били мигриращи птици, но тъй като хората ги харесват много и обичат да ги хранят сега те са в града целогодишно. Нийл Цимерман се включва в акцията за 41-ви пореден път. Той казва, че в национален мащаб броят на птиците намалява.



Годишното преброяване на птиците продължава няколко седмици, като участниците се ангажират да продължат да повишават осведомеността относно заплахите за популациите на пернатите животники, информира Voice of America (VOA).