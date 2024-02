Russian police detain reporters covering Moscow protest by soldiers' wives



Russian police on Saturday detained a group of around 20 journalists, including an AFP reporter, covering a protest in Moscow by the wives of men mobilised to fight in Ukrainehttps://t.co/vcBG67CTtH — Artberlin (@AArtberlin) February 3, 2024

Police in #Moscow arrested "around 20 people" from the "Way Home" protest I wrote about earlier (see below)



Journalists reported to be among those detained, as is a relative on a mobilised man according to Mariya Andreeva, "Leader" of the movement.https://t.co/rzdMo1iXJ7 pic.twitter.com/lk0UsvwTkv — Tim White (@TWMCLtd) February 3, 2024

At least 30 people have been detained by Russian law enforcement at an anti-mobilisation protest outside the Kremlin in Moscow



The majority of those arrested were journalists covering the protest.



🔗: https://t.co/WvbeQi3mWQ



📹: SOTA pic.twitter.com/TRlo2ntxev — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) February 3, 2024

Полицията в Русия е задържалапо време на митинг, организиран на Червения площад от, сражаващи се в Украйна.Жените настояват техните мъже да се, предаде Франс прес.Видеооператор на Франс прес е бил сред задържаните. Той разказа, че 20-25 журналисти, сред които и чужденци, са били арестувани заедно с него и, който ги отвежда към полицейски участък в Москва.Освен пред стените на Кремъл, съобщи неправителствената организация "ОВД-инфо", която е специализирана в проследяване на арести в Русия.Разрастващото се движение на руските жени настоява да бъдат върнати от фронта техните съпрузи, синове и братя, които бяха мобилизирани с указ на президента Владимир Путин, издаден през септември миналата година, отбелязва британската информационна агенция.Пресцентърът на Московската прокуратура заяви, чеотправи предупреждение към гражданите да не участват в масови събития, за които не е издадено разрешение.