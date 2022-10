при рухването на висящияв неделя. Съоръжението се срути, докато беше пълно с хора, които бяха дошли да гледат отбелязването на местни хиндуистки празници и паднаха в реката под моста, предаде Ройтерс.Сред жертвитеа по данни на властитеПак според властите към момента на рухването на моста на и около построеното по време на колониалната епоха съоръжение имало над 400 души. Щатският вътрешен министър Харш Сунгави съобщи, че на самия мост е имало над 150 души.

Suspension Bridge in BJP’s Gujarat collapsed. More than 400 people fell into water and got injured!



To be noted that, this bridge was renovated & opened just 5 days ago.



This is Gujarat’s development 👇 pic.twitter.com/8IQi9LHwZR