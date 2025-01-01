На 101 години днес почина бившият премиер на Япония Томиичи Мураяма, известен с изявлението си от 1995 г., в което поднесе извинения на жертвите на японската агресия в Азия, предаде Асошиейтаед прес.

Former Japanese Prime Minister Tomiichi Murayama, who died aged 101, was best known for his landmark apology for Japan's World War Two aggression 50 years after its surrender, an expression of contrition that became the standard for subsequent leaders https://t.co/U3JgX2Oj1G — Reuters (@Reuters) October 17, 2025

Мураяма е починал в болница в родния си град Оита, Югозападна Япония, съобщи Мидзухо Фукушима, водачка на японската Социалдемократическа партия.

Като лидер на тогавашната Социалистическа партия, Мураяма оглавява коалиционно правителство от юни 1994 г. до януари 1996 г.

БТА

Извинението, което той поднесе като министър-председател на 15 август 1995 г. при отбелязването на 50-годишнината от безусловната капитулация на Япония, сложила край на Втората световна война, се разглежда като ключов израз на покаяние на Япония за нейното военновременно и колониално минало. Традицията с извиненията се поддържаше от всички премиери, докато националистическият премиер Шиндзо Абе не я прекрати през 2013 г.

Мураяма критикуваше засилващите се опити на депутатите националисти да дискредитират извинението за принудителната проституция, позовавайки се на липсата на официални военновременни документи, които потвърждават изрично, че правителството по това време системно е принуждавало азиатски жени да извършват секс услуги за японски войници във военни публични домове.