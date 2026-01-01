Международният валутен фонд (МВФ) съобщи днес, че подновява сътрудничеството си с правителството на Венецуела под ръководството на временния президент Делси Родригес.

Възобновяването на сътрудничеството бе обявено от управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева.

Венецуела е член на МВФ от декември 1946 г., но сътрудничеството с южноамериканската страна бе преустановено през март 2019 г. заради проблеми около признаването на правителство, припомня в изявление Фондът.

Отношенията между Вашингтон и Каракас се затоплиха осезаемо след свалянето на Мадуро. Родригес изпълни исканията на президента Доналд Тръмп венецуелската енергийна индустрия да бъде отворена за американски компании.Американското посолство в Каракас възобнови дейността си след седемгодишно прекъсване, съобщи Държавният департамент.