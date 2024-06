От 28 май насам Северна Корея е изпратила, носещи торби с боклук, съдържащи всякакви отпадъци, съобщиха от южнокорейската армия, предаде АФП.Южна Корея нарече най-новата провокация от страна на своя ядрен съсед. За разлика от поредицата скорошни изстрелвания на балистични ракети,срещу режима на Ким Чен Ун. Според свидетели в някои балони е имало дори

North Korea sent some 600 more balloons into South Korea overnight, days after its initial payload of balloons carrying excrement and trash https://t.co/hya68IZpn6 pic.twitter.com/4zgoQKHyxe