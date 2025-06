На борда на товарен кораб, пътуващ към Мумбай, избухнаха множество експлозии и пожари, в резултат на което 40 контейнера паднаха в Арабско море, а няколко членове на екипажа бяха принудени да скочат зад борда, за да избягат от пламъците, съобщиха официални лица днес, предаде Reuters.

Корабът WAN HAI 503, плаващ под флага на Сингапур, претърпял инцидент на около 144 км (90 мили) от брега на южния индийски щат Керала, заяви Шекар Куриякосе, секретар на щатския орган за управление на бедствия.

„Според първоначалната информация (...) на борда на кораба е имало 22 работници (...) 18 са скочили в морето и се намират в спасителни лодки. В момента се полагат усилия за тяхното спасяване“, каза той, като добави, че съдът „в момента не потъва“.

Singapore-flagged cargo ship Wan Hai 503, en route from Colombo to Nhava Sheva, caught fire after an under-deck explosion 315 NM off Kochi. Of 22 crew, 4 are missing and 5 injured. The 270m vessel, carrying container cargo, departed Colombo on 7 June. pic.twitter.com/HTAs3wQQJB