Мъж в Норвегия се събудил с търговски кораб в градината си, предаде NOVA. 135-метров контейнеровоз заседнал в имота на жителя на малко градче недалеч от Трондхайм. Собственикът на къщата споделя, че не чул плавателния съд.

Едва когато съсед дошъл да го потърси, той излязъл от дома си и видял какво се е случило.

Someone in Norway woke up to a 135m container ship stranded in his backyard 5 m from his house pic.twitter.com/Id6VKfiSEh