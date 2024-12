Един човек е бил ранен при преобръщане на контейнеровоза “AMNAH”, плаващ под флага на Коморските острови, край Истанбул, предаде кореспондентът на БТА Нора Чолакова.

Инцидентът е станал около 4 ч. през нощта местно време (3 ч. бълг. време) на пристанище Амбарлъ Мардаш.

На борда на плавателния съд е имало 15 души екипаж. Един човек, който е бил ранен при инцидента, е хоспитализиран.

Десет от 15-те членове на екипажа са били евакуирани от спасителни екипи. Петима души са скочили в морето и са успели да доплуват до брега.

Корабът е обграден с плаваща бариера, за да се избегне риск от замърсяване на морето.

