Още един масов гроб с останки на жертви от Втората световна война и следвоенния период е открит в пещерата Голубинка на хълма Сопанй, в хърватската община Тисно, Шибенишко-Книнска област. Мястото бе посетено от вицепремиера и министър на ветераните на Хърватия Томо Медвед, съобщи хърватското издание „Индекс“.

Министърът бе придружен от областния управител на Шибеник-Книн Пашко Ракич и директора на дирекцията за задържани и изчезнали лица Ана Филко, както и от служители на министерството, представители на армията и полицията и спелеолози, които извършват теренни проучвания и ексхумация.

До момента са извадени останките на 18 жертви, хвърлени в ямата по време и след Втората световна война. По първоначални данни става дума предимно за млади хора около 20-годишна възраст, сред които най-малко три жени и момче на около 14 години.

Повечето жертви са хвърлени живи

„И тук, в тази яма, виждаме престъпен модел на действие“, заяви Медвед, като припомни сходен случай отпреди дни, когато бяха открити останките на над 50 души в два масови гроба в района на Загреб.

В ямата са открити гилзи, което показва, че част от жертвите са били убити преди да бъдат хвърлени. Анализът на костите обаче сочи, че повечето са били хвърлени живи от височина около 16 метра. „Можем само да си представим ужаса и страданието на тези хора“, каза министърът.

Той подчерта, че разследванията и пробните разкопки ще продължат на всички места, за които има данни за подобни престъпления. „Осъждаме това престъпление. Днес можем да дадем на тези хора правото на гроб“, каза Медвед.

Ще се правят опити за идентификация

Министърът благодари на всички участници в операцията и изрази съпричастност към семействата на жертвите. Той уточни, че ще се направят опити за идентифициране на загиналите, за които се предполага, че са местни жители.

Паралелно с това министерството продължава издирването на изчезнали лица от войната за независимост на Хърватия. „Това е наш дълг – да намерим тези хора, докато близките им са живи“, подчерта Медвед.

Това е търсене на истината

Областният управител Пашко Ракич заяви, че ексхумацията има по-широко значение. „Това не е само изваждане на останки – това е търсене на истината“, каза той.

По думите му този въпрос тежи върху региона от десетилетия и е дошло време да бъде изяснен. Той обяви, че в Тисно ще бъде подготвено място за погребение, а церемонията ще се организира съвместно с Шибенишката епархия.

Пещерата Голубинка се намира в карстов район с гъста растителност и е дълбока около 16 метра. Смята се, че съдържа останки на хора от района.

През последните десет години в Шибенишко-Книнска област са извършени 91 теренни проучвания, при които от осем обекта са ексхумирани останките на 19 души. В цяла Хърватия за същия период са изследвани над 90 места и са открити и ексхумирани останките на повече от 2200 жертви.