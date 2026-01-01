Новоизбраният министър-председател на Унгария заяви, че ще спре новинарските емисии на държавните медии, които определи като „пропагандна машина“, когато правителството му встъпи в длъжност около средата на май.

Петер Магяр, чиято убедителна победа на изборите в неделя сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан, изложи плановете си по време на две напрегнати интервюта за общественото радио и телевизия в сряда.

Това бяха първите ми участия в държавните медии от 18 месеца насам, каза Магяр, цитиран от The Guardian.

Бъдещият премиер използва интервютата, за да се противопостави на начина, по който медиите отразяват събитията, обвинявайки ги, че разпространяват страх и лъжи и сравнявайки съдържанието им с пропагандата в Северна Корея и нацистка Германия. „Всеки унгарец заслужава обществена медия, която излъчва истината“, заяви той пред държавното радио „Кошут“.

Магяр посочи, че правителството му ще приеме нов закон за медиите и ще създаде медиен регулатор с цел държавните медии „действително да вършат това, за което са създадени“.

Държавният медиен регулатор отхвърли твърденията му, че е бил изолиран по време на кампанията, като заяви, че са му били отправяни многократни покани към него и партията му.

„Репортери без граници“ многократно е изразявала тревога относно медийната среда в Унгария, където лоялни на партията Фидес на Орбан фигури контролират около 80% от медиите, а държавните телевизии отдавна се използват като говорител на правителството.

След интервютата Магяр написа в социалните мрежи: „Току-що станахме свидетели на последните дни на една пропагандна машина. След сформирането на правителството на Тиса ще спрем новинарските услуги на „обществените“ медии, докато не бъде възстановен техният обществен характер“.