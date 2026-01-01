Пожар избухна в една от двете действащи петролни рафинерии в Австралия снощи, съобщиха властите, цитирани от ДПА.
Пожарната служба е получила сигнал за експлозии и пламъци в звеното за бензин МОГАС (MOGAS) на рафинерията “Вива Енерджи” в Гийлонг, на около 70 км югозападно от Мелбърн, снощи около 23:15 ч. местно време, съобщи пожарната служба на щата Виктория в изявление.
Огънят все още не е овладян, но е ограничен в района, в който е възникнал, съобщиха от пожарната служба.
“Вива Енерджи” съобщи, че рафинерията в Гийлонг - една от двете останали рафинерии в Австралия, доставя над 50% от горивото, използвано в щата Виктория и задоволява около 10% от общите нужди от горива в Австралия. Рафинерията може да произвежда до 120 000 барела петрол дневно, уточни компанията.
WATCH : 🇦🇺 A massive fire broke out at the Viva Energy refinery in Australia, which leaves Australia with only one operating refinery. The refinery processed around 120,000 barrels per day and supplied around 10% of Australia's fuel supply.— The Observer Lens (@TheObserverLens) April 16, 2026
Министърът на енергетиката Крис Боуен каза пред обществената телевизия Ей Би Си, че е засегнато производството на петрол, докато производството на дизел и самолетно гориво продължава при ограничени количества заради мерки за безопасност.
“Сигурен съм, че производството на петрол ще продължи, но очевидно може да бъде засегнато за известно време”, каза министърът и посочи, че пожарът е избухнал в “неподходящ момент”.
Той добави, че причината за пожара изглежда е “инцидент” и ще започне разследване.
Австралия вече е изправена пред натиск за доставките на горива заради кризата в Близкия изток, отбеляза ДПА.