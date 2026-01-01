Пожар избухна в една от двете действащи петролни рафинерии в Австралия снощи, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

Пожарната служба е получила сигнал за експлозии и пламъци в звеното за бензин МОГАС (MOGAS) на рафинерията “Вива Енерджи” в Гийлонг, на около 70 км югозападно от Мелбърн, снощи около 23:15 ч. местно време, съобщи пожарната служба на щата Виктория в изявление.

Огънят все още не е овладян, но е ограничен в района, в който е възникнал, съобщиха от пожарната служба.

“Вива Енерджи” съобщи, че рафинерията в Гийлонг - една от двете останали рафинерии в Австралия, доставя над 50% от горивото, използвано в щата Виктория и задоволява около 10% от общите нужди от горива в Австралия. Рафинерията може да произвежда до 120 000 барела петрол дневно, уточни компанията.

Министърът на енергетиката Крис Боуен каза пред обществената телевизия Ей Би Си, че е засегнато производството на петрол, докато производството на дизел и самолетно гориво продължава при ограничени количества заради мерки за безопасност.

“Сигурен съм, че производството на петрол ще продължи, но очевидно може да бъде засегнато за известно време”, каза министърът и посочи, че пожарът е избухнал в “неподходящ момент”.

Той добави, че причината за пожара изглежда е “инцидент” и ще започне разследване.

Австралия вече е изправена пред натиск за доставките на горива заради кризата в Близкия изток, отбеляза ДПА.