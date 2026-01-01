Около 08:00 часа на 15 април 2026 г. в Якоруда полицейски служители от РУ-Разлог са извършили проверка в къща, обитавана от 27-годишен мъж от града.

Хванаха мъж с голямо количество незаконни патрони и барут

В имота са открити около 11 ловни патрона, за които не са представени необходимите документи за притежание и съхранение, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Мъжът е задържан със заповед за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.