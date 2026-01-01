Координационният съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори ще даде брифинг в Министерския съвет.

Днес е последният брифинг на съвета преди изборите в неделя, 19 април.

До вота остават три дни. През изминалата и настоящата седмици областните управители приемат отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа.

6 575 151 са имащите право на глас на 19 април. Българите в чужбина ще могат да гласуват в 493 секции в 55 държави.

Избирателите поставени под запрещение са 9525, а тези с влязла в сила присъда лишаване от свобода, които също нямат право да гласуват, са 4311.

577 са издадените разрешения за гласуване на друго място, които са за кандидати, наблюдатели, членове на ЦИК и РИК.

В цяла България ще има общо 1251 секции за избиратели с увреждания. В тези секции ще бъдат осигурени и тактилни шаблони, за да може незрящите избиратели да гласуват самостоятелно. В тези секции ще има и QR кодове, които превръщат текста в звук.

Информационно обслужване отново ще обезпечи видеонаблюдението на изборите.

Параваните за т.нар. "тъмни стачки" са уеднаквени за всички секции.

Хартиената и електронна бюлетини са същите, с които се гласува от много години. В квадратчето с номера на партията и коалицията избирателят трябва да отбележи знак „X“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят“. Задължително е да се гласува само в едно квадратче, за да е действителен гласът. След това избирателят може да отбележи преференцията в кръгчето с номера на кандидата от избраната от него партия или коалиция.

Междувременно продължават акциите на полицията срещу купуването на гласове в цялата страна.

Общо 24 политически формации участват в изборите на 19 април. Сред тях са 14 политически партии и 10 коалиции.