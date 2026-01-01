Сигнал, че кмет на населено място раздава чанти с хранителни продукти, за да се гласува за определена политическа партия, е получен на тел.112 около 10.50 часа на 15 април, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Схема за купен вот: Кмет раздава хранителни продукти с предизборни материали в Галиче

Подаващият сигнала съобщил още, че животновъдите в село Хърсово са заплашвани, че ще бъдат проверявани и санкционирани от Областната дирекция по безопасност на храните.

По случая е започната проверка за извършено престъпление от НК.