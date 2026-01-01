Раздаваха хранителни продукти с предизборни материали във Врачанско, съобщиха от полицията.

На 8 април в социална мрежа в група озаглавена „Кметство село Галиче“ са публикувани снимки на възрастни хора, на които кмета на село и секретаря на кметството раздават пликове с хранителни продукти.

В пликовете били поставени и предизборни агитационни брошури на политическа партия регистрирана на предстоящите предсрочни избори.

Униформени са установили лица, които са получили хранителни продукти и агитационни брошури. По случая се води разследване.