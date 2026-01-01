Вашингтон не планира да удължи временната дерогация от санкциите, която позволяваше продажбата на руски петрол, вече намиращ се в морето, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Няма да подновим общия лиценз за руския петрол“, каза той по време на пресконференция, ден след като Министерството на финансите съобщи, че няма да поднови и подобно облекчение за иранския петрол.

И двете мерки имаха за цел да смекчат глобалните сътресения в доставките, причинени от войната между Съединените щати и Израел срещу Иран.

През последните години глобалните енергийни пазари са подложени на значителен натиск, формиран от геополитически конфликти и последващи икономически мерки. Началото на войната в Украйна доведе до ескалация на международните санкции, целящи да ограничат финансовите потоци към Русия.

Блокадата на Ормузкия проток от Иран предизвика допълнително повишение на цените на петрола, заплашвайки стабилността на световните доставки. В отговор на тези обстоятелства и за да смекчат въздействието върху глобалния пазар, Съединените щати предприеха временни мерки за облекчаване. През март, бе издадено временно разрешение за покупко-продажба на ирански петрол, натоварен на танкери преди 20 март, с валидност до 19 април. Аналогично, бе допуснато и временно закупуване на руски петрол, вече натоварен на танкери, под сходни условия. Тези дерогации бяха изрично дефинирани от министъра на финансите на САЩ Скот Бесент като „целенасочени, краткосрочни разрешения“ за петрол, вече блокиран в открито море.

Тези времеви изключения имаха за цел да инжектират свежи количества петрол на пазарите и да противодействат на последиците от прекъсванията в доставките. Европейската комисия от своя страна заяви, че не е време за отслабване на санкциите срещу Русия, подчертавайки убеждението си в ефективността на ценовия таван и наложените европейски санкции. Въпреки това, Русия продължи да реализира значителни приходи от продажби на петрол, печелейки до 150 милиона долара дневно от началото на конфликта в Близкия изток.В настоящия момент, Скот Бесент потвърди, че Вашингтон няма да удължи временното разрешение за продажба на руски петрол. Това решение идва ден след подобно обявление за иранския петрол, сигнализирайки за промяна в подхода на САЩ към управлението на енергийните пазари на фона на продължаващите геополитически напрежения.