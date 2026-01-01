Разследват две онлайн измами в Кърджалийско, съобщиха от полицията.

Жители на областта са направили поръчки за доставка на товарен автомобил и златомер.

След извършените плащания купувачите не получили стоките.

Криминалистите предупреждават гражданите, че онлайн търговията крие рискове от измами.

Изискването за превеждане предварително на цялата сума за поръчана стока е белег за машинация.

Гражданите да не се доверяват на такива оферти и да не извършват разплащания, преди да се убедят, че няма да попаднат в мрежите на измамници.