Нидерландия ще похарчи 248 милиона евро за производството на дронове за Украйна, заяви днес министърът на отбраната на страната Дилан Йешилгьоз-Зегериус, цитирана от Ройтерс.

„Дроновете могат да играят важна роля на съвременното бойно поле. Украинците ги използват невероятно умело за отблъскване на непрестанните руски атаки“, заяви министърката след среща с нейните колеги от НАТО и генералния секретар на алианса Марк Рюте в Берлин.

„Благодарение на доброто сътрудничество с Украйна се учим директно от това. Това също предлага възможности и за нашия бизнес“, допълни тя.

Дроновете ще бъдат произвеждани в Нидерландия и Украйна.

По-рано днес министър-председателката на Италия Джорджа Мелони заяви, че страната ѝ проявява силен интерес към развитието на съвместно производство на дронове с Украйн. "Смятаме, че подкрепата за Украйна е не само морален дълг, но и стратегическа необходимост", каза Мелони пред украинския президент Володимир Зеленски, който е на посещение в Рим.