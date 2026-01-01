Международният валутен фонд (МВФ) предупреждава за нарастващ риск от физическо прекъсване на глобалните вериги за доставки на фона на конфликта в Близкия изток. Това заяви управляващият директор на фонда Кристалина Георгиева по време на пролетните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон.

По думите ѝ ефектът от нарушенията може да се задълбочи през следващите седмици.

„Март беше тежък месец, но април може да е още по-тежък“, посочи Георгиева.

Вече се наблюдава недостиг не само на петрол и газ, но и на дизелово гориво, хелий и други суровини, особено в Азия, която е силно зависима от вноса от района на Персийския залив. Тези смущения „няма да изчезнат, дори ако войната свърши утре", предупреди тя. 21 век сме изправени пред бавно развиваща се криза като характерните за 20 век, посочи ръководителката на МВФ.

Причината е в забавеното движение на доставките – танкерите, напуснали региона преди началото на войната в края на февруари, вече са достигнали дестинациите си, но нови доставки не ги следват.

Директорът на МВФ: Несигурността ще се запази, трябва да мислим за немислимото

Георгиева призова правителствата да предприемат незабавни мерки за ограничаване на търсенето на енергийни ресурси, включително безплатен обществен транспорт, стимули за използването му и разширяване на дистанционната работа.

Знаем, че се работи по нови източници на енергия, ще бъдат задействани нови маршрути за доставка. Проблемът е обаче, че за разработването на тези нови източници и маршрути е необходимо време - между една и година и половина. Междувременно трябва да бъдат въведени мерки за намаляване на дисбалансите, подчерта тя.

МВФ следи внимателно и инфлационните процеси, произтичащи от кризата. В последния си доклад за световната икономика фондът повиши прогнозата за глобалната инфлация до 4,4 на сто през 2026 г.

Преди войната в Близкия изток инфлацията следваше курс към понижаване, сега тенденцията се обърна, посочи Георгиева.

По думите ѝ в краткосрочна перспектива инфлационните очаквания нарастват, включително в САЩ и еврозоната.

Добрата новина обаче е, че дългосрочните инфлационни очаквания остават стабилни и това дава сигнал, че все още е възможно бързо икономическо възстановяване, ако враждебните действия скоро бъдат прекратени, каза тя.

Фондът предупреждава и за риск от продоволствена криза, ако доставките на торове не бъдат възстановени. В Африка цената на уреята вече се е удвоила – от около 400 до 800 долара за тон. Според Георгиева това са опасни тенденции.

МВФ очаква краткосрочното търсене на финансова подкрепа да нарасне с между 20 и 50 млрд. долара. В момента фондът има 39 активни програми, а още около 12 държави са поискали помощ, много от тях от Субсахарска Африка.

По отношение на паричната политика МВФ препоръчва централните банки да не прибързват с повишаването на лихвите с цел ограничаване на инфлацията, но да продължат ясно да заявяват ангажимента си към ценовата стабилност.