Планински спасители се включиха в издирването на човек в района Драгалевския манастир на Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Те са откликнали по заявка на полицията, уточниха от ПСС.

Човекът се издирва от 15 април.

Условията в планините са подходящи за преходи във високата част, посочиха от планинската служба. Времето е облачно, в момента е тихо, все още във високите части обстановката е зимна. Температурите са положителни между 1 и 7 градуса.