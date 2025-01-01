Летището в град Ираклион на остров Крит отново беше затворено късно снощи от протестиращите гръцки земеделци, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Полетите от и до летище „Никос Казандзакис“ са били прекратени пак около 23 ч. снощи. Отменени са били четири полета от Ираклион и един от Атина за Ираклион. Очаква се летището да остане затворено поне до 11 ч. днес, когато ще заседава координационният комитет на протеста.

Летището беше блокирано от земеделците първоначално вчера по обяд, когато те успяха да преодолеят полицейските сили след сблъсъци и достигнаха до пистата. Работата на летището беше възстановена за няколко часа около 18 ч., за да бъде позволено на блокираните на него пътници да отпътуват.

Протестиращи земеделци се сблъскаха с полицията в опит да блокират летище на остров Крит

Телевизия Скай съобщава, че според нейна информация властите са идентифицирали участниците в сблъсъците с полицията и се очаква да им бъдат повдигнати обвинения в участие в организирана престъпна група.

При сблъсъците, в които протестиращите хвърляха камъни по полицията, а тя отговори със сълзотворен газ, според първоначалните информации е бил ранен един полицай, а има твърдения и за още седем пострадали.

Летището в другия голям град на остров Крит, Ханя, в момента работи нормално, съобщава „Та неа“. Вчера обаче и там имаше спиране на полетите, а в момента в терминала има протестиращи земеделци и има несигурност как ще се радвие ситуацията през деня.

Остават блокадите и по основни пътни артерии на Гърция. Както съобщава АНА-МПА, на заседание край Солун вчера протестиращите решиха да разширят обхвата на протестите, като предвиждат да се опитат да блокират петролната рафинерия в Калохори и пристанището на Солун.

В електронното си издание „Ефимерида тон синдактон“ пише, че на граничния пункт Промахон на границата с България земеделците са решили да удължат времето, в което ежедневно го затварят за товарни автомобили, без обаче да се посочва конкретният интервал, в който това ще стане.

Гръцки земеделски производители започнаха протестни действия с блокади на пътища преди повече от седмица. Главната причина за недоволството им е забавянето в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ.