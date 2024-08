Geiranger fjord in Norway 🇳🇴 pic.twitter.com/YirolDfGSU — Beautiful World (@LifeOnPhotos) August 27, 2024

Royals, models, Netflix, and Gwyneth Paltrow? Who's who at the wedding of Princess Märtha Louise and Durek Verrett https://t.co/7ROsh25XGt pic.twitter.com/KThX33it8k — Tatler (@Tatlermagazine) August 29, 2024

"Next weekend, Martha Louise of Norway will marry shaman Durek Verrett, and the spectacular three-day celebration will be covered by us at HELLO" https://t.co/6n6JDDvKK0 pic.twitter.com/zPBRW14PPI — Louise G. (@LouiseGhislaine) August 25, 2024

Shaman or sham? Troubling past of Princess of Norway's HIV positive groom - who was engaged to man who helped him raise $20,000 for a kidney transplant https://t.co/ciAIq5YNNu pic.twitter.com/sv5Gq7Ki4g — Mail+ (@DailyMailUK) August 29, 2024

Google News Showcase

Instagram

Започнаха празненства за сватбата наи нейния американски партньор, самозваният шаманСтотици гости пристигнаха в, за среща с младоженците.В петък те ще пътуват по море до живописния град, на брега на фиорд, определен за обект на световното наследство на ЮНЕСКО. В сватбената програма се казва, че гостите ще се насладят на ", докато наблюдават величествените планини и водопади".След това двойката ще се ожени наТвърди се, че членове наще присъстват заедно с различни влиятелни лица в социалните медии и телевизионни личности, включително американската риалити звезда и моделСпоред норвежките медии гостите са били помолениили камери по време на празненствата и да не публикуват нищо в социалните медии.52-годишната принцеса Мърта Луиз и 49-годишният Верет обявиха годежа си през 2022 г.Принцесата –,и най-голямото от двете деца на норвежкия крал Харалд –, преди това е била омъжена за, от когото има три дъщери -. Двамата се разведоха през 2017 г. Бен почина на Коледа 2019 г.Мърта Луиз отдавна предизвиква противоречия в Норвегия от десетилетия заради вярата си в. Тя загуби почетната си титла “Нейно кралско височество” през 2002 г., за да й бъде позволено даПрез 2007 г. тя обяви, че еи до 2018 г. ръководи училище, което според нея учи учениците да“Имаше много критики през годините, особено като съм духовна – и в Норвегия това е табу", каза принцесата.Докато Верет казва на сайта си, че екойто “демистифицира духовността” чрез своите “ учения”.В интервю за списание Vanity Fair той твърди, че еи каза, че когато е бил дете, роднина е предсказал, че един ден ще се ожени заМного норвежци все още не са приели напълно Верет. “Те смятат, че той е казал, каза кралският кореспондент на норвежката NRK TV Кристи Мари Скреде. ”Много хора тук са много критични към това, което г-н Вереъ казва и прави в ролята си на шаман.”Въпреки духовните вярвания на двойката, сватбената церемония този уикенд ще следва, като енорийският свещеникще проведе церемонията.Съобщава се, че двойката са купили къща в Норвегия.Добавя се, че крал Харалд е решил, че принцесата ще запази титлата си, но че Мърта Луиз няма да я използва в бизнеса си.По това време крал Харалд каза пред норвежки репортери, че Верет е "страхотен човек" и че двамата "се смеят много, дори в този сложен момент. Мисля, че и ние, и той сме придобилии сме се съгласили да сме на различно мнение."В сряда също беше разкрито, че двойката работи с Netflix от една година върху това, което стрийминг гигантът нарече “задълбочен и вълнуващ документален филм за връзката им".Принцеса Мърта Луиз е най-голямото дете на крал Харалд и четвърта в линията за наследяване на трона. Нейният по-малък брат, престолонаследникът принц Хокон, ще наследи престола на баща си.