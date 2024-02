"Queen Camilla’s greatest strength, however, is not what she may or may not encourage the King to do or to enjoy. It is the simple fact that she is an intrinsically cheerful character who lifts the mood around her and, more importantly, around him."



📖 Charles III by @hardmanr pic.twitter.com/mFj7IPBfUm — no context queen camilla 💙 (@nocontxtcamilla) February 11, 2024

Крал Чарлз Трети е диагностициран с рак

WATCH: Video of the King’s arrival at church in Sandringham. The first time he’s been seen in public since retreating there after getting his first round of cancer treatment.

Charles and Queen Camilla attended the 11am service at St Mary Magdalene Church.

🎥 @DuncanCStone pic.twitter.com/aQfDunR5O4 — Chris Ship (@chrisshipitv) February 11, 2024

King Charles is out and about this Sunday yet Harry is not supposed to go out



Make it makes sense pic.twitter.com/JlV5BFSecE — Kay Ross-Levy 🌺 (@KayRoss96) February 11, 2024

за първи път след диагностицирането му с рак, съобщи CNN.Той и кралица Камила посетиха църкватв имението на монарха Сандрингам в източна Англия.скорошната операция на краля, но не е свързан с неговата простата, която го изпрати в болница през януари. От дворецът обявиха, че Чарлз е започнал регулярна терапия.