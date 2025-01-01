Космическият телескоп на НАСА „Джеймс Уеб“ откри доказателства за съществуването на гигантска планета, която обикаля около звезда в най-близката до Земята планетна система, съобщиха от американската космическа агенция, цитирани от ЮПИ.

Астрономи в недоумение: Огромна планета обикаля миниатюрна звезда

Тройната звездна система Алфа Кентавър, разположена на около 4 светлинни години от нас, отдавна е обект на изследвания в търсене на извънземен живот.

„Към момента има три потвърдени обекта, които обикалят около Проксима Кентавър. Остава предизвикателство да се докаже наличието на други светове около Алфа Кентавър А и Алфа Кентавър Б“, заявиха от НАСА.

Алфа Кентавър А, Алфа Кентавър Б и червеното джудже Проксима Кентавър образуват системата Алфа Кентавър, която може да се види дълбоко в южното небе.

Откритието представлява най-силното доказателство досега за съществуването на газов гигант, който обикаля около звездата Алфа Кентавър А.

Учените смятат, че са открили нова планета джудже на ръба на Слънчевата система

„Ако това се потвърди, планетата ще бъде най-близката до Земята, намираща се в обитаемата зона около звезда, подобна на Слънцето“, съобщават от НАСА.

„Въпреки това, тъй като кандидат-планетата е газов гигант, учените смятат, че е малко вероятно там да съществува живот, подобен на този на Земята“, допълват от космическата агенция.