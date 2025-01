Григор Димитров отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис след отказване заради контузия.

Фонини се отказа преди мача с Григор Димитров, сменя го друг италианец

Поставеният под номер 10 Димитров беше елиминиран от Франческо Пасаро, "щастлив губещ" от квалификациите, след като реши да прекрати участие в мача при 5:7, 1:2 заради физически проблем.

Хасковлията загуби първия сет след единствен пробив в 11-ия гейм, а след това поиска медицински таймаут и физиотерапевтът го прибра в съблекалнята за интервенция. Българинът се завърна на корта и взе подаването си, но очевидно изпитваше дискомфорт. Той допусна брейк за 1:2 и реши да се откаже.

Grigor Dimitrov was forced to retire from his first round Australian Open match due to injury.



He also had to pull out of his title defense in Brisbane last week.



Hoping to see this man healthy & smiling again on court very soon.



