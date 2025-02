Автомобил се вряза в група от близо 1000 пешеходци в Мюнхен, съобщи "Билд". Най-малко 20 души са ранени. Сред пострадалите има и деца, като едно от тях е в тежко състояние.

26-годишният шофьор от Афганистан е арестуван от полицията.

Инцидентът е станал около 10:30 ч. местно време на ул. "Зайдлщрасе" (Seidlstrasse). Според немското издание извършителят е увеличил скоростта на автомобила преди да се вреже в тълпата.

Очевидци споделят, че в колата е имало двама мъже, като един от тях е бил прострелян от служителите на реда, преди да бъде задържан.

Мюнхенската конференция по сигурността ще започне утре и в баварската столица по-късно днес пристигат вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и украинският президент Володимир Зеленски, отбелязва Ройтерс.

В момента в Мюнхен се провежда мащабна полицейска операция в близост до централната жп гара и служителите работят, за да проверят какво се е случило, заяви говорител, без да дава повече подробности.

