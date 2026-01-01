Пътнотранспортно произшествие е станало на кръстовището на улиците „Харилау Трикупи“ и „Солун“ в Атина рано вечерта в понеделник, предаде ProtoThema. Автомобил с българска регистрация е излязъл от платното за движение, качил се е на тротоара и се е врязал в заведение.

Eдин човек е пострадал леко, а водачът е бил отведен в полицията. По време на инцидента в района не е имало пешеходци. Според очевидци в колата е имало дете.

"Бях отпред, когато се случи. Шофьорът, идващ от „Солун“, премина с висока скорост на червен светофар, а доставчик на храна се движеше по „Харилау Трикупи“ на зелен светофар. Шофьорът на колата с българска регистрация го блъсна. Той се опита да спре в последния момент, но загуби контрол и се вряза в кафенето. Мъжът и моторът му бяха изхвърлени във въздуха, моторът падна на пътя до „Ariston“, а доставчикът – в кафенето. Случайно точно зад автомобила имаше линейка и веднага оказаха помощ на пострадалия", сподели свидетел на произшествието пред Newsit.gr.

Според местни медии по време на инцидента светофарите не са работили.