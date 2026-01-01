Собствениците на 100 000 жилища в Истанбул ще бъдат определени чрез жребий през следващите дни в рамките на голям проект за социално жилищно строителство, съобщи турският новинарски сайт "Хаберлер".

Грандиозното събитие, на което ще присъства и турският президент Реджеп Тайип Ердоган, започна през уикенда на превърнатото в парк бивше летище "Ататюрк".

Жилищата ще бъдат построени от Дирекцията за жилищно развитие на Турция (TOKİ), подчинена на Министерството на околната среда, градоустройството и климатичните промени, по програмата "Жилищен проект на столетието".

Кандидатстващите домакинства трябва да имат месечен нетен доход не по-висок от 145 000 турски лири (2757 евро) за Истанбул и 127 хиляди (2415 евро) за останалите окръзи на страната. Жилищата ще бъдат предложени на граждани с ниски доходи при 10-процентово авансово плащане и вноски, започващи от 7313 турски лири (139 евро) при 240-месечен срок на изплащане.

Апартаментите, които ще бъдат разпределени в Истанбул, са с две спални и с една спалня.