Дронове следят за спазване на мерките за ограничаване на епидемията от шап на остров Кипър, съобщава електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос".

Заради регистрирани случаи на шап Европейската комисия наложи ограничения върху цялата територия на острова. Забраната се отнася до износа на прясно месо, непреработено мляко и животински продукти като кожи и вълна. Ограниченията според решението ще останат в сила до 1 май като срокът може да бъде съкратен или удължен съобразно с развитието на обстановката.

Според Еврокомисията ограниченията се налагат преди всичко заради недостатъчните действия за контрол на огнищата на заболяването, предприемането на които се забави заради протести на фермерите срещу умъртвяване на животните.

Забраниха движението на дребни преживни животни в цялата страна

Случаи на шап бяха установени в Кипър през февруари, след което правителство започна кампания за масова ваксинация на домашните животни и на стада диви муфлони в планинските части.

Кипърските власти обаче са установили случаи на нарушаване на въведените забрани и по-конкретно преместването на животни, което застрашава цялостната стратегия за ограничаване на епидемията. Ветеринарните власти съобщават, че от засегнатите ферми за умъртвяване са били предадени много по-малко животни, отколкото се водят в регистрите. До момента са засечени четири случая на незаконно местене на животни във и извън зоната за наблюдение, което според експерти крие изключителен риск от неконтролируемо разпространение на заболяването в незасегнати до момента райони.

Според властите има изградена схема за преместване на животни с цел да бъде избегнато умъртвяването им и произтичащите от това финансови загуби за фермерите.

Полицията вече се е включила в наблюдението на спазването на забранителните мерки. В случай на установени нарушения ще бъдат налагани сериозни административни глоби като животновъдите са застрашени и от наказателно преследване. На нарушителите няма да бъдат изплащани и обезщетения.

Засилен е контролът над пътната мрежа и районите около фермите, а за локализиране на незаконното преместване на стадата се използват и дронове, посочва "Филелефтерос".