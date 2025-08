Международен екип от четирима астронавти на борда на капсула SpaceX Crew Dragon се скачи в събота с Международна космическа станция (МКС). „Скачването е потвърдено!“, публикува SpaceX в социалните мрежи, заедно с видео, показващо как космическият кораб осъществява контакт с МКС в 02:27 ч. източно време (06:27 GMT) далеч над югоизточната част на Тихия океан.

Американските астронавти Зена Кардман и Майк Финке, японецът Кимия Юи и руският космонавт Олег Платонов се присъединиха към МКС за шестмесечна мисия.

Това е 11-ата ротационна мисия на екипажа до МКС по Програмата за търговски екипажи на НАСА, създадена, за да наследи ерата на космическите совалки чрез партньорство с частния сектор.

The hatches opened between the @SpaceX Dragon and the space station at 3:46am ET today and the #Crew11 quartet joined the Exp 73 crew. https://t.co/YkICXIdLU0 pic.twitter.com/NfAgJrnWfD