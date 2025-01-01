Собствениците на канадски увеселителен парк предупреждават, че ще евтаназират 30 белуги до вторник, ако правителството не ги подпомогне финансово, предаде БНР.

Бившият морски парк "Marineland" в Ниагара Фолс, Онтарио затваря врати през 2024 г. след години на проверки, съдебни дела и обвинения в нехуманно отношение към животните.

Според собствениците, след като канадските власти отказват да издадат разрешение за износ на китовете към китайски увеселителен парк, алтернативи вече няма.

"Сериозността на финансовата криза в "Marineland" не може да бъде подценявана. Всяко допълнително забавяне застрашава сигурността и благосъстоянието на китовете. В момента единствените ни варианти са да преместим белугите или да вземем трудното решение за евтаназия. Това ще е пряк резултат от решението на министъра", пише в писмо на компанията до Министерството на рибарството.

Активисти обаче категорично оспорват тази позиция и настояват компанията да поеме отговорност за животните или да ги предаде на надежден собственик, вместо да изнудва правителството.