Ден след като беше назначен за гизложи "ясен план" за отблъскване на руските сили, предаде Франс прес.Агенцията отбелязва, че на този фон Москва е заявила, че промените в ръководството на въоръжените сили на Украйна няма да повлияят на хода на войната."Само промяната и непрекъснатото усъвършенстване на средствата и методите за водене на война ще ни позволят да постигнем успех", заяви генерал Сирски в "Телеграм" в първата си публична изява като главнокомандващ.беше назначен вчера на мястото на много популярния генерал Валерий Залужний, тъй като украинският президент Володимир Зеленски прецени, че е необходима промяна след две години война и при условие че ситуацията на фронта изглежда патова.Зеленски веднага поиска от новия главнокомандващ "реалистичен боен план" за 2024 г., в момент, когато Киев е притеснен от намаляването на западната подкрепа, причинено от вътрешни разногласия в САЩ и Европейския съюз.

#Ukraine's new Armed Forces commander has already got russia rattled. Oleksandr Syrskyi was born in Russia's Vladimir region during the Soviet era & studied in Moscow - at the Higher Military Command School. Russia's No1 vodka taster Medevedev, called him a 'traitor,' then fell… pic.twitter.com/W0L0lZVJBy