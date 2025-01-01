Софийска районна прокуратура обвини и задържа 54-годишен мъж за опит за кражба на скъпи картини.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 1 декември 2025 г. на ул. „Солунска“ в София обвиняемият И.А. е проникнал в жилище и е направил опит да отнеме осем броя картини на обща стойност 20 000 лева от владението на жена.

Деянието е останало недовършено поради независещи от обвиняемия причини – задържан е от охранителна фирма.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор И.А. е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.