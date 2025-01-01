Температурата на въздуха достигна 17 градуса под нулата тази нощ в североизточния турски град Ардахан, който бе обхванат от студена вълна след падналия в района снеговалеж, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Прозорците на автомобилите в целия град бяха заледени, а по дърветата и покривите се образува скреж. След смразяващия студ през нощта много шофьори изпитваха затруднения да запалят автомобилите си днес сутринта и се наложи да чистят замръзналите прозорци на колите.

Студеното време доведе и до заледяване на пътищата, което причини периодични прекъсвания на движението. Общинските екипи продължават да почистват снега и да опесъчават главните пътища. Властите предупредиха шофьорите да бъдат внимателни и призоваха хората да не пътуват, освен ако не е абсолютно необходимо.

Метеоролозите заявиха, че студеното време ще продължи и през следващите дни и призоваха гражданите да бъдат внимават за заледявания.