Четиримата полуфиналисти в екстремното риалити “Игри на волята” ще станат ясни тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като приключенецът Калин се класира за следващата фаза с победата си в битката за неприкосновеност вчера, днес двама воини ще се борят за спасение по време на последния номинационен съвет за сезона.

Срещата край огъня с водещата Ралица Паскалева ще разкрие поредица от изненадващи ходове, с които богатството на участниците ще бъде използвано за разчистване на сметки и изпълнение на тайни стратегически планове.

Игри на волята

Елиминираният финалист ще бъде ексклузивен гост в официалния подкаст “След Игрите”, където водещата Ваня Запрянова го очаква с купища любопитни и провокативни въпроси. Интервюто ще бъде налично в NOVA PLAY , Vbox7 и YouTube след излъчване на епизода на екстремната надпревара в ефир.

Кой ще се присъедини към Калин в голямата четворка? И кой ще каже сбогом на Дивия север само ден преди големия финал?

Не пропускайте да видите в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.