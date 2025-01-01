Благосъстоянието на най-богатите хора в света достига рекордните 15,8 трилиона долара през 2025 г., което е увеличение с 13 на сто спрямо предходната година, съобщава швейцарската банка "Ю Би Ес" (UBS), цитирана от ДПА.

Ръстът се дължи на инвестиции в нови технологии и „най-голямата вълна на наследяване (на богатство) от няколко поколения“, регистрирана някога от кредитора.

Броят на милиардерите е нараснал до 2919 души в глобален план спрямо 2682-ма през 2024 г. (приблизително 8,8 на сто).

Сред тях са 2545 мъже и само 374 жени, установи банката.

САЩ остава страната с най-много милиардери – 924 души, които притежават общо 6,9 трилиона долара. На второ място е Китай с 470 милиардери, чието общо финансово състояние е приблизително 1,8 трилиона долара.

В Германия броят на милиардерите е нараснал с 33 на сто до 156 души. Тяхното общо богатство възлиза на 692,1 милиарда долара, или със 145,9 милиарда повече спрямо 2024 г.

Банката посочва, че Германия е лидер в Европа в няколко индустриални сектора - фармацевтика, машиностроене и потребителски стоки, което осигурява стабилна основа за изграждане на богатство. "Ю Би Ес" също така отбелязва силната традиция в страната за прехвърляне на богатството между поколенията. През 2025 г. 15 членове на две германски фармацевтични фамилии са наследили значителни активи.

"Ю Би Ес" прогнозира, че броят на милиардерите ще продължи да расте през следващите десетилетия, тъй като богатствата преминават към следващите поколения. Банката оценява, че до 2040 г. ще бъдат прехвърлени около 6,9 трилиона долара, от които поне 5,9 трилиона ще преминат към деца – директно или косвено чрез съпрузи.

Тази година 91 души са станали милиардери чрез наследство, като общо са получили 298 милиарда долара – увеличение с над една трета спрямо 2024 г., съобщава швейцарската банка, допълва Ройтерс.

„Тези наследници са доказателство за многогодишен трансфер на богатство, който се засилва“, заяви Бенджамин Кавали, директор на отдела за стратегически клиенти в подразделението на "Ю Би Ес" за глобално управление на богатството.

Докладът се базира на проучване сред някои от най-богатите клиенти на банката и база данни, проследяваща богатството на милиардери в 47 държави по целия свят.

По-голямата част от ръста на прехвърляне на богатство се очаква да се прояви в САЩ, Индия, Франция, Германия и Швейцария, изчислява "Ю Би Ес".

Въпреки това милиардерите са много мобилни, особено по-младите, което може да промени тази картина.

Търсенето на по-добро качество на живот, геополитически съображения и данъчни фактори движат решенията за преместване, пише в доклада.

Гласоподавателите в Швейцария отхвърлиха на референдум в неделя с голямо мнозинство предложения 50-процентов данък за наследените богатства в размер от 50 млн. шв. франка (62 млн. щ .д.) и повече, след като предложението породи опасения, че това може да доведе до смяна на жителството на най-богатите хора, припомня Ройтерс. Въпреки това банката прогнозира, че през следващите 15 години в страната ще бъдат наследени 206 милиарда долара.

Швейцария, Обединените арабски емирства (ОАЕ), САЩ и Сингапур са сред предпочитаните дестинации на милиардерите, отчита Кавали.