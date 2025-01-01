Протест пред МВР с искане на оставката на вътрешния министър Даниел Митов се проведе в четвъртък вечер в София.

БГНЕС

Участници в протеста хвърляха тоалетна хартия, стотинки и яйца по сградата на министерството. Част от тях се опитаха да избутат полицаите и отправяха обиди.

БГНЕС



Протестиращите призоваха за блокада на парламента утре при внасянето вота на недоверие от ПП-ДБ срещу правителството. Също за блокади на пътища, магистрали, митници, автошествия.

БГНЕС



Протестът в понеделник не беше опорочен, опорочаване значи изкривяване на целите, напротив, нашият глас беше чут, оставка на цялото мутренско правителство, заявиха от БОЕЦ, които са организатори на протеста.

Георги Димитров

