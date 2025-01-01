Pantone обяви дългоочаквания си цвят на годината за 2026 г. - „облачно бяло“. Това съобщи списание Time.
Цветът, наречен PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, има „въздушно присъствие“, което „действа като шепот на спокойствие и мир в шумния свят“, отбелязват от компанията.
Pantone has named a pure, neutral white as the Color of the Year for 2026— NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025
The Pantone Color Institute announced that next year’s leading shade will be the calm, neutral-white tone PANTONE 11-4201 “Cloud Dancer.”
Pantone explained the choice as a desire to give people “a… pic.twitter.com/1d0kWwwngO
Това е първият оттенък на бяло, който Pantone избира, откакто започна да определя цветове на годината през 1999 г.
Компанията посочва, че цветът на годината се избира от екип експерти и има за цел да „обърне внимание на връзката между културата и цвета“.